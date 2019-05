Galerii: president tervitas Tartus heategevuslikul jooksul osalejaid

Tartus Küüni tänaval aset leidnud teatejooksul osales ligi 1000 jooksjat. President sõnas oma tervituses, et teatejooksul osalejad on oma kollaste särkidega, nagu kevadekuulutajad.

«Kas te mõistate miks on selle jooksu nimi teatejooks,» küsis president osalejatelt ning vastas ise: «See tähendab, et selle jooksuga on edasi anda ka üks teade.» Ta kutsus jooksul osalejaid andma oma sõpradele ja pereliikmetele edasi info, et tänane jooks pole pelgalt spordivõistlus, vaid sellega püütakse aidata neid lapsi, kel pole võimalik joosta.