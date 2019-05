Tudengite lavaloos möllab karm ja kaunis meri

Lavastaja Elar Vahter, kes enne teatrikooli astumist lõpetas Eesti mereakadeemia, on põiminud lavale oma kaks suurt armastust - teatri ja mere. Lavastuse produtsendi Marii Ingriin Saaremäe teatel on lavastusideesse hõlmatud Rudolfs Blaumanise, Franz Kafka, August Mälgi, Juhan Peegli ja Juhan Smuuli teoseid.

Talvise kalapüügi ajal jäävad inimesed merevangi. See on hakatus ja lähtepunkt, kust trupp on edasi mõelnud. Lavalugu on füüsilise ja vaimse vangistuse ajalisusest ja suhtelisusest ning muidugi ka merest, karmist ja kaunist, mis mõnikord annab ja teinekord võtab.