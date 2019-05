Meistrite liiga finalist lähetab oma noored talendid Elvasse

U12 vanuseklassi jalgpalli tippturniiri peetakse Lõuna-Eestis kolmandat korda, tunamullu heideldi Tartus Sepa staadionil ja mullu samuti Elvas.

Lisaks nimetatud suurklubidele lähetavad oma järelkasvu Elvasse ka Poola, Leedu ja Läti klubid, samuti on kohal Eesti selle vanuseklassi parimad poisid. Nagu mullu, jookseb ka seekord väljakule Lõuna-Eesti ühendvõistkond, kuid kui eelmisel aastal kuulusid sinna FC Elva ja FC Otepää poisid, siis seekord on meeskond moodustatud Elva, Tartu Kalevi ja Võru Heliose mängijatest. Poistega toimetavad nende klubide treenerid Veiko Haan, Kalmer Kaasik ja Tauno Kikas.

Ka FC Elva esindusmeeskonda juhendav Veiko Haan selgitas, et igast klubist kuulub võistkonda viis mängijat. Esimene tuleproovi tegi ühendmeeskond läbi kuu aja eest Tartus Hillar Otto mälestusvõistlusel, kus saadi 12 võistkonna seas 7. koht. «Kokkumängu lihvimine võttis aega, kuid samas saime kinnitust, et kui võtta kolme klubi edasipüüdlikumad poisid kokku, saab päris arvestatava meeskonna,» märkis Haan.

Vähene kokkumäng on võistkonna suurim mure ka Elva Elite Cupi eel, sest kolmest linnast on poisse logistiliselt keeruline kokku tuua, pealgi on käimas ka Eesti meistrivõistluste hooaeg, mida silmas pidades on kõik klubid oma trennid sättinud.

«Koondises see niimoodi käibki – tullakse üsna vahetult enne mänge kokku ja loodetakse paremat, põhiline töö käib ikkagi klubides,» nentis Haan.

Lõunaeestlased saavad alagrupis võimeid võrrelda Tottenhami, CSKA, FC Metta (Läti), UKS Varsovia (Poola) ning Tallinna FC Flora ja Nõmme Unitedi eakaaslastega. Treeneri sõnul on kõige tähtsam see, et poisid saaks rohujuuretasandil kätte tippjalgpalli kogemuse ning näeksid, mida mujal maailmas tehakse.

«See vanus on selline, kus poisid peavad juba mingil määral otsustama, kas tahavad jalgpalliga tõsiselt edasi tegeleda või mitte. Siin näevad nad ära, milline on maailma lastejalgpalli tipptase ning kui lähedal nad sellele on. Samas usun, et pigem annab selline turniir poistele ikkagi kõvasti lisamotivatsiooni edasi pingutada,» arutles Haan.