Ants Kask: lubadus peatsest paremast elujärjest oli jälle bluff

Majandusminister Taavi Aas, vastupidi rahandusminister Martin Helme lubadusele, on lubanud välja kuulutada maksurahu. Seega pole mingit erakorralist pensionitõusu lähiaegadel oodata, samuti suuri investeeringuid ega ka lubatud kütuse- ja elektriaktsiisi langetamist. Kütusehinnad aga aina tõusevad ja purustavad rekordeid, mille ahelreaktsiooniks on tarbimishindade tõus, mida omakorda palgakasvu survel peavad ettevõtjad kasumi saamise vajadusel veelgi tõstma.

Maksukoormusega ongi nii ja naa, vastavalt rahakoti paksusele. Kellele kõrged ja kellele madalad. Kõrged tarbimismaksud mõjuvad aga laastavalt puuduses elavate ja madalapalgaliste inimeste ning pensionäride rahakotile.

Tundub, et lihtinimene on suurte unistuste virvarris jäetud tagaplaanile ja oma muredega üksi ning valimistel antud lubadused, mis oleks aidanud viletsamalt elavaid inimesi paremale elujärjele, on jällegi bluff.

Ka usutlustes, juba peaministri kandidaadina esinedes, mainis Jüri Ratas, et valitsus pole suutnud aidata ja toetada ühiskonna kõige kaitsetumaid – lapsi, eakaid ja puuetega inimesi – ning inimesed on mures ja jäänud üksteisele võõraks. Selline väljaütlemine andis nagu lootusi, kuid võta näpust.

Kaua siis peavad pensionärid seda lubatud erakorralist rahapatakat Keskerakonnalt ja pea samaga oma lubadustes sekundeerinud EK­­R­­E-lt ootama?

See elatusraha, mis on elamiseks väike ja suremiseks palju, ületab nüüd tulumaksuvaba miinimumi ja kuulub ka maksustamisele. Nii et riik ühe käega annab ja teisega viiendiku kohe ka võtab.

Riigipoolset abistavat kätt oleks tunda siis, kui pensionid vähemasti, nagu seda lubas EKRE, tuhande euro ulatuses tulumaksust vabastada.

Suure kriitika osaliseks on saanud pensioni teise samba saatus. Arvamusi on küll seinast seina ja kõige kõnekamad on suurte teenustasude kaotamise hirmus olnud just pangandustegelased.

Fakt aga on, et praegu süsteem vajab tõesti muudatusi. Väikese tootlikkusega ja sellest suurema inflatsiooni korral, kui pankade teenustasusid ei alandata, on ilmselge, et teise sambasse kogutud raha kõrbeb. Ehk piltlikult: homsel rahal pole enam seda ostujõudu, mis tänasel.

Seega on igati õige, et teise sambasse raha kogumine oleks vabatahtlik. Iga tulevane pensionär saab otsustada, mida oma rahaga teha. Kas kõrvetab edasi või kasutab tulusamalt. Suur miinus on seejuures ka, et see raha pole pärandatav.

Arvata, et investeerimiskontod on midagi üle mõistuse ja nende loomine ahvatleb teisest sambast välja võetava raha lauslaristamist, on küll naeruväärne.

Mingis osas võib see tähendada tarbimise kasvu, kuid tulevikule mõtlevad inimesed kasutavad investeerimiskontot. Küll oleks seejuures vajalik nende kontokasutajate igakülgne nõustamine.