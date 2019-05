Tantsupeole pürgijad said selle nädala alguses teada, kes nende hulgast sõidavad Tallinna XX tantsupeo «Minu arm» proovidesse, et juba 4. juulil kogu Eesti rahva ees vägevaid mustreid näidata. Nimekirjade väljakuulutamine tõi nii rõõmu kui ka kurvastust, sest igast maakonnast said tantsupeole vaid parimad.