Prima Vista avanes naljaga pooleks ja naljast kaugel

Üllatuslikult esines tänavune Tartu linnakirjanik Vahur Afanasjev. Ta mängis elektrikitarri ja laulis, saatjaks kahest neiust koosnev ansambel Ellips. Prima Vista avamise alguses esitas bänd laulu «Kauneim linn on Eestis Tallinn» (mispeale sai sõna Tartu linnapea Urmas Klaas, kes toonitas, et teha head nalja on kindlasti tõsine asi) ja lõpus «ühe Soome laulu» ehk Eesti Vabariigi hümni heatahtliku paroodia.

Lõpuks astus pulti festivali ametlikult avama kirjandusfestivali juht Ilona Smuškina. Ta nimetas suureks provokatsiooniks, et festivali peateemaks on võetud «Naljast kaugel».

«Ja nii ongi see mõeldud,» lisas ta. «Sest tegelikult on elu ühelt poolt naljast kaugel, aga teiselt poolt on suur-suur nali, mis meiega kõik toimub siin elus. Aga mul on väga hea meel, et meil on praegu kirjandusega tegelemiseks neli päeva: saab kindlasti nalja ja saab olla tõsine, saab nutta ja saab naerda, kõike läbisegi.»