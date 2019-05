Fotod: Prima Vista raamatulaadal kohtuvad kirjastajad, kirjutajad ja lugejad

Esiplaanil on kirjastuse Ilmamaa raamatud.

Tartu rahvusvahelise kirjandusfestivali Prima Vista kõige rahvarohkem üritus on raamatulaat, mille pidamiseks on kaheks päevaks raeplatsile püstitatud väikese maja suurune telk. Väikesed ja suured kirjastused on laudadele seadnud uuemad ja vanemad raamatud, mida vaatavad ja lehitsevad raamatusõbrad, kellest paljud võtavad seejärel välja rahakoti.