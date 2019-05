Armunäljas taksojuht riskis töökoha kaotamisega

Sõidujagamisteenuse Bolt Eesti tegevjuht Aleksei Kolesnikov ütles, et Bolti juhtidel ning klientidel on võimalik teineteisega ühendust võtta tellimuse vältel ning tund pärast sõidu lõpemist. «See võimalus on jäetud selleks, et klient ja juht saaksid autosse unustatud eseme korral kiirelt lahenduse leida,» selgitas ta.