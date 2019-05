Martin Halliku kaitsja: kindlasti pole tegemist vägistamissüüdistusega

Lextali büroo vandeadvokaadi Oliver Nääsi sõnul ei ole Hallikule etteheidetavate tegude nimekirja midagi lisandunud. «See on ikka seesama lugu, kus kriitika alla sattusid asutuse jõulupidu, välislähetuses käimine ja teised juhtumid. Tõendid nendes episoodides on töövaidluskomisjonis juba korra Martin Hallikule õiguse andnud. Hästi kokkuvõtlikult oli tegemist kontoriromantikaga, milles üks osapool pettus ja on asunud esitama ebaõigeid väiteid,» kirjutas ta.