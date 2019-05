Tõsise kätehügieenipäeva fotovõistlus pakatas huumorist

TÜ kliinikumi infektsiooniteenistuse õde ja päeva üks korraldajaist Reelika Laht hindas päeva kordaläinuks, kuna see oli meeleolukas ja osavõturohke.

Ultraviolettvalgusega test. FOTO: Tiina Teder

Käteaparaadi juures võis igaüks spetsiaalset vahendit kasutades käed ära puhastada ning seejärel peod ja käeseljad ultraviolettvalguse alla panna. Kohad, mis sinakalt helendama hakkasid, olid puhtad. Kohad, mis helendama ei hakanud, oleksid vajanud hoolikamat pesemist.

Ka said kliinikumi tervishoiutöötajad oma teadmisi proovile panna viktoriinis, mis ei puudutanud ainult kätehügieeni, vaid ka tervishoiutöötaja rõivaid ja jalanõusid, nõudeid operatsioonitoa tööriietusele, isikukaitsevahendite kasutamist ja patsientidele rakendatavaid isolatsiooniabinõusid.

Kätehügieenipäeva uusi teadmisi võis koguma hakata juba Artur Linkbergi auditooriumi ukse ees. FOTO: Tiina Teder

Küsimuse peale, kas siis tervishoiutöötajail kätepesu juba ükskord selgeks ei saa, vastas Reelika Laht, et üks asi on õige kätepesutehnika, aga teine mitte vähem oluline teadmine on, millistel momentidel või milliste tegevuste eel või järel haiglas käsi kindlasti vaja pesta on. «Kõik see kokku teenib ju patsientide ohutust,» rääkis ta.

Fotovõistlusele «Minu unistuste töörõivad» laekus üle kahekümne töö ning kui algul oli välja kuulutatud kolm kategooriat – kõige värvikirevam, kõige odavam ja kõige mugavam tööriietus –, siis saadeti ka niisuguseid töid, mis vajasid lausa omaette kategooriat. Fotovõistlusest võtsid osa kliinikumi apteegi, südamekliiniku, hematoloogia- ja onkoloogiakliiniku, sisekliiniku, naistekliiniku, lastekliiniku, anestesioloogiakliiniku ja teistegi üksuste töötajad.

«Me inimeste vaimukusel ja leidlikkusel ei ole piiri,» ütles ta. «Ja tõsiste teemade kõrval tuleb osata ka naljast ja heast tujust lugu pidada.»

Unistuste värvilised rõivad. FOTO: TÜ kliinikum

Kätehügieenipäeva on välja kuulutanud ülemaailmne terviseorganisatsioon (WHO) ning selleks on aasta viienda kuu viies päev valitud seetõttu, et käel on viis sõrme. Et 5. mai langes tänavu pühapäevale, siis tähistati kätehügieenipäeva 7. mail.

Kätehügieenipäeva korraldatakse TÜ kliinikumis 2008. aastast.