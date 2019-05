Maailma parim foto sündis pimedal ööl autotulede valguses

Moore meenutas, et piirivalvur valgustas põgenikke taskulambiga, enamik neist tundus väsinud, mõni hirmul. Nende hulka kuulusid Sandra Sanchez ja tema kaheaastane tütar Yanela, kes olid kuu aega tuhandeid kilomeetreid rännanud Hondurasest, et USAs asüüli paluda. Kui ema tütre läbiotsimise ajaks sülest maha pani, hakkas laps nutma. «See hetk oli ilmselgelt oluline pildile püüda,» sõnas Moore, kes tunnistas keerulisi olusid: pilkases pimeduses valgustasid kümnesekundilist läbiotsimist vaid auto­tuled. Reageerida tuli kiiresti.

Sel ajal rakendas president Donald Trumpi administratsioon sisserändepoliitikas täisleppimatust, nõudes USAsse ebaseaduslikult sisenenud isikutele süüdistuse esitamist. See tähendas, et tuhanded vanemad lahutati oma lastest, kes paigutati varjupaika, sageli meenutas see vanglat.