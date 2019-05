Remont käib, kõnniteed jäävad ikka kitsaks

Sel kohal aga esitab tuntud linnaplaneerija ja kärutamisealiste kaksikute isa Mart Hiob küsimuse, kas ei saaks tänavat korda teha nii, et jalakäijatele oleks senisest rohkem ruumi.

Sama ämber

«Tänav on torutööde tõttu olnud juba mitu kuud suletud ning kogu sõidutee on üles kaevatud,» alustas Hiob olukorra kirjeldamist. «Kas tänav kavatsetakse taastada sama kitsaste kõnniteedega, kust mina oma kaksikute vankriga naljalt maja ja posti vahelt läbi ei pääsenud, ja sama laia sõiduteega, mis on selgelt üledimensioneeritud ühesuunalisele parkimisalaga tänavale?»

Hiob jagas kahtlust, et võib korduda sama, mis on juba sündinud Kastani tänaval Vanemuise ja Riia vahel: kogu tänav kaevati üles ja pandi uus katend jalakäijatele veidigi ruumi juurde andmata.

Nii et soovitus kasutada teise poole kõnniteed on öeldud kas teadmatusest või õelusest, nentis Mart Hiob.

«Siis ütles tookordne abilinnapea, et see oli viga, ei pannud tähele. Kas sama ämber on ilusatest plaanidest hoolimata kavas ka Kastani tänava järgmisel lõigul?» küsis Hiob.

Tartu teedeteenistuse peaspetsialist Siim Mitt ütles, et Kastani tänaval on plaanis taastusremont, mis tähendab, et tee gabariidid jäävad seniseks. «Tegelikult on seal tänavamaa kitsas ja ruumi juurde võtta ei ole,» lausus Mitt.

Ei aita ka see, et tänav on ühesuunaline, sest tänaval on ette nähtud parkimine. «Lahendus oleks parkimine ära keelata, aga see pole ka vastuvõetav, sest seal on igal pool kitsas,» ütles Mitt. «Kastani tänavat ei ole ka kergliikluse marsruudina planeeringus ette nähtud. Kõnniteed on olemas ja sõidutee ka selline, nagu ta on.»

Mujal ka kitsas

Mitt nõustus, et kaksikute vankriga võib olla probleeme, aga sellega võib tema sõnul kindlasti olla probleeme ka mujal linnas: «Ühel pool kõnniteel on tänavavalgustuspostid, seal on kitsas. Aga teisel pool on võimalik liigelda, kus gabariit on piisav.»

Hiob näitas alternatiivide võrdlust eile praktikas. Ühel pool teed, lambiposti ja majaseina vahelt mahub napilt läbi, kui hästi ettevaatlikult sihtida. Teise tänavapoole kõnniteel trepist aga lastevanker mööda ei mahu, kaks ratast tuli pöörata sõiduteele.