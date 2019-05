Jooksuhuvilised lapsed vallutavad nädalavahetusel Tartu

Kuna ka seekord on lasteüritused vahetult enne emadepäeva, siis oodatakse hulganisti peresid pidulikku nädalavahetust sportlikult alustama ja ühiselt aega veetma.

Laupäevastel lasteüritustel on lisaks jooksule võimalik trallida Lõunakeskuse batuudil ning maiustada Balbiino jäätistega. Kohal on ka Sportlandi müügitelk ja Lastefondi telk koos meisterdamisnurgaga. Sel aastal on kohal ka Eesti Rahva Muuseum oma tegelustelgiga – meisterdatakse käepaelu ja rahvariidest nukke ning tutvustatakse muuseumi võimalusi.