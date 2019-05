Alatskivi loss sai uue juhi

«Kui kaks aastat tagasi lossile perenaist otsiti, siis kaalusin, kas võiks kandideerida. Toona leidsin siiski, et pole veel selleks valmis, nii et mõnes mõttes on mul olnud kaks aastat mõtlemisaega,» rääkis seni erasektoris erimööbli projektide müügijuhina töötanud Lillepalu-Scott. Eve Sillalt oli ta kaasa saanud lihtsa sõnumi: hoia seda kohta ja tee oma tööd südamega.

Alatskivi lossi juures on parajasti EASi rahastusel käimas mõisatalli renoveerimine, kuid et seda projekti juhib eraldi inimene, saab Lillepalu-Scott keskenduda esmajoones külastajatega seotud teemadele.

Lillepalu-Scott lisas, et turistide kõrval ei tohi ära unustada ka kohalikke elanikke, kelle jaoks toimib loss kultuurimaja ja kokkusaamispaigana. «Alatskivilased on põhjusega oma lossi üle uhked ja usun, et see nii ka jääb,» ütles vastne lossiproua.