Tudeng mõtles välja, kuidas kasvatada maja keldris aasta ringi maasikaid ja krevette

Ta selgitas, et kalade kasvatamisel tuleb akvaariumites või kasvatusmahutites vett pidevalt puhastada, et kalade eritatavad jääkained ei muutuks neile ohtlikuks. Samas on need jääkained taimedele väetis. Seega – akvaariumitest juhitakse vesi läbi kasvulavade, kus taimed saavad sellest kasvamiseks rammu, ja puhas vesi läheb taas akvaariumisse tagasi. Kasvulavades on taimed kergkruusa sees või hõljuvad vahtplaadiga veepinnal.