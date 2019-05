Kindlasti lootsime enne hooaja algust rohkemat. Siin on kaks asja: ühelt poolt on võtmepositsioonidel uued mängijad, kuid teisalt pean jääma ikkagi selle juurde, et võrreldes soovituga jäi meie ettevalmistus hooajaks puudulikuks. Väljak oli jääs ning kui järsku tuli hooaeg peale, polnud me selliseks tempoks valmis.