Turg vajab uut hingamist ja turujuht lahkub ametist

Ivo Tombak ei soovinud eile lahkumise põhjuseid selgitada, öeldes, et lahkub oma soovil. «Mõistagi on mul ühelt poolt kahju lahkuda, sest tehtud töö hakkab tasapisi vilja kandma,» teatas ta pressiteates. «Teisalt näen, et elu turul läheb edasi aina suurema hooga ja see teeb meele rõõmsaks.»

Oma tööle tagasi vaadates nentis ta, et turuhoones on rohkem kauplejaid, kui oli enne renoveerimist. «Oleme viimastel kuudel Renega koostööd tehes ellu viinud mitmeid muudatusi,» lisas Ivo Tombak. «Viimastel nädalatel on lisandunud mitmed uued kauplejad. Turuhoone lahtiolekuajad on muudetud selliseks, et kõik kauplejad on kogu oma kaubavalikuga kogu lahtioleku ajal kauplemas ning hommikul tööleruttajatel on võimalik enne kaheksat hommikusööki süüa.»

Turul on vaja muutusi, kinnitas Tartu linnavalitsuse ettevõtlusosakonna juhataja Malle Blumenau. «Turu areng on seisma jäänud, seda nii turuhoones kui ka avaturul,» ütles ta. «Mõlemas kohas on vaja aktiivsemat tegevust ja uut hingamist. Kuid Ivo Tombak väitis, et on väsinud ja nii asub ametisse uus juhatuse liige Rene Kiis.»