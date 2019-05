Tartu lennujaama reisijate arv kasvas jõudsalt

Suvise hooaja lähenedes muutuvad ka lennuliikluse tipptunnid töisemaks. Lendude arvult oli tihedaim aeg kella 17–19 vahel, kui toimus kuni 13 lendu tunnis. «Suvi on lendamise kõrghooaeg ja lennugraafik on tihedam. Soovitame reisijatel varuda lennujaama saabumiseks enam aega, et lennule jõudmine toimuks meeldivalt ja rahulikult,» soovitas Pärgmäe.

Finnair läks eelmise aasta märtsi lõpus Tartu lennujaamas üle uuele lennugraafikule, mistõttu reisijate arv Tartu-Helsinki-Tartu liinil kasvas 20 protsenti võrreldes aastatagusega ning 9,4 protsenti võrreldes märtsiga. «Uuenduste sisseviimine võtab aega. Uus graafik toetab just Euroopa suunal lendajaid ja ärireisijaid ning hea meel tõdeda, et see liin on leitud ja reisijate hulk kasvab,» rääkis Pärgmäe.