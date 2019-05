Tuntud advokaadibüroo sulgeb kontori ülikoolilinnas

LEADELL Pilv Advokaadibüroo on jätkuvalt täisteenust osutav advokaadibüroo, mille advokaate on nii Eestis kui rahvusvaheliselt tunnustatud erinevat liiki vaidluste lahendamise, äri- ja lepinguõiguse ning maksuõiguse valdkonnas. Samuti tegeleb advokaadibüroo perekonnaõiguse aktuaalsete probleemidega.

Advokaadibüroo juhtivpartneri vandeadvokaat Aivar Pilve sõnul kujunes büroo partnerite sellekohane otsus pikaajalise ja põhjaliku analüüsi alusel ning õigusteenuse turul toimuvaid arenguid ja muutusi arvestades. Selle alusel tekkis küsimus eelkõige osakonna jätkamise praktilistest kaalutlustest ja vajadusest, aga ka majanduslikust otstarbekusest. «Ühiskonnas ja majanduskeskkonnas toimunud olulised arengud viimase 10–15 aasta jooksul, eriti aga infotehnoloogia valdkonnas, on meile kõigile tuntavalt muutnud ka inimeste, klientide varasemaid käitumisharjumusi. Juba pikemat aega on selgelt märgatav, et kliendi valikuid advokaadi õigusabi valikul ei mõjuta enam olulisel määral teenuse pakkuja asukoht,» ütles Pilv. Ta lisas, et praktika on näidanud, et Eesti erinevates piirkondades tegutsevad ettevõtjad ja füüsilised isikud otsivad endale sageli advokaadi sõltumata viimaste tegutsemiskohast.