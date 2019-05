Kahjumis Anne saun muutub osaühingust linnaasutuseks

Viie aasta prognoosi järgi kasvab sauna tegevuskahjum tänavuselt ligi 40 000 eurolt 60 000 eurole, sellele lisandub veel põhivara kulum, mille tõttu kogukahjum jääb eri aastatel vahemikku 144 000–197 000 eurot. Sauna tegevuse jätkamiseks peab omanik seega igal aastal toetust maksma.

Juhataja läheb pensionile

Selles olukorras on Tartu linnavalitsus teinud volikogule ettepaneku osaühingu Anne Saun tegevus lõpetada ja luua sauna pidamiseks juba 1. juunist linna hallatav asutus Anne Saun, millele juhataja otsimiseks käib konkurss.

Anne sauna senine juhataja Vambola Niit, kes on ametis olnud 1997. aastast saadik, kui äriühing loodi, on avaldanud soovi pensionile minna.

Tartu abilinnapea Monica Rand kinnitas, et Anne saun jääb igal juhul avalikuks linnasaunaks, 700 saunalist nädalas näitab, et linlastele on seda vaja. Loodava linnaasutuse uus juhataja peab aga Ranna sõnul mõtlema, kuidas sauna tulusid kasvatada, näiteks uusi teenuseid pakkudes.

Tartu linnasekretär Jüri Mölder selgitas, et praeguses seisus on linnasauna kujul tegu linna osutatava avaliku teenusega, mis ei tule ots otsaga kokku ja mida linn jääbki doteerima.

«Tänapäeva õigusruumis on ainumõeldav osutada sellist teenust linna hallatava asutuse kaudu,» ütles Mölder.

Tartu linnavalitsus on eelnõu õiendis viidanud, et linn võib küll äriühingu omanik olla, kuid äriühingu eesmärk ja tegutsemise eeldus on teenida kasumit ja suuta end põhitegevuse tuludest majandada. OÜ Anne Saun pole seda suutnud.

Samas on toodud ka viide riigikontrolli 2013. aasta auditile linna osalusega äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute kohta. Auditi järeldus oli, et Tartus on ühinguid asutatud hetkevajadustest lähtudes, analüüsimata süsteemselt, kas ühingute hilisem tegevus on kooskõlas neile asutamisel pandud ülesannetega.

Mölder tõdes, et omandivormi muutusest saun soojemaks ega paremaks ei lähe.

Ümberkorraldamisel võiks tema meelest aga küsida, kas kõike, mida Anne sauna majas Anne 44 praegu tehakse, on vaja teha.

«Kas tunnisaunad, mille seisukord pole kiita, on teenus, mida peab osutama, või võiks rääkida üldteenusest?» küsis linnasekretär.

Anne saunas käib nädalas 700 tartlast. FOTO: Kristjan Teedema

Linn toetab tublisti

Möldri sõnul maksab saunahoone üüritulust suure osa linn, sest seal asub sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskus.

2015. aastal sai Anne saun linnalt investeeringutoetust 590 000 eurot, aasta hiljem veel 137 000 eurot.