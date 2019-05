Heljo Pikhof: Mis on tähtis, mis vähem tähtis

Siinsamas leheveergudelgi on minust targemad inimesed kirjutanud sellest, et mis ühe jaoks on tähtis, pole seda teise jaoks teps mitte. Et on väärtusi, mis on otsekui selgeks õpitud, ja teisi, mis inimest sügavalt puudutavad, mis on endal läbi kogetud. Kogemused on aga ülimalt subjektiivsed. Jätame siinkohal kõrvale abstraktsed ja kõrged-kaunid ideed.

Kui nüüd Harju keskmist sissetulekut (või kõvasti üle selle) teenivad inimesed kuulutavad, et Eestis ei ole kunagi olnud nii hea elu kui praegu, siis on neil selleks küllaga põhjust. Nad kogevad omal nahal seda edu, mis varsti juba 30 aastaga on Eestis saavutatud. Nad tahavad vanaviisi edasi rühkida – tagasi vaatamata.

Aga nende seljataga on inimesed, kes ei ole sellest suurest edust maiku suhu saanud, ja neid on palju rohkem kui esimesi: Kirde- ja Kagu-Eesti elanikud, (suured) maapered, kes pole tahtnud või mõistnud ennast ja elamist linna rahale järele kolida, vanainimesed … Egas Kalevipojadki pudrumägede ja piimajõgede eest Soome ja kaugemalegi põgene, aga kui palju katkisi peresid on see ränne kaasa toonud!

Absoluutses vaesuses elas tunamullu 44 000 inimest, kes paarisaja euro eest kuus ei saa eluks hädavajalikkugi kätte. Suhtelises vaesuses (piir oli siis 523 euro peal) oli ligi 300 000 inimest ehk 22,6 protsenti elanikkonnast. Varanduslik ebavõrdsus on meil suur ja kasvab üha, ääremaade vaesumine jätkub, inimesed ei leia oma oskustele rakendust, heituvad, löövad kõigele käega.

Nii meil kui ka mujal läänemaades on paljud inimesed pettunud ja pahased vana establishment’i peale, sest on aru saanud, et nendele jääbki taevamanna tulemata. Miks ometi? Nagu võiks rong üha kasvava kiirusega helgesse homsesse tuisata.

Väga üldiselt võiks ju öelda: me ei saa valida oma sündimise aega. Maavarad saavad otsa, koduplaneet läheb hukka, kõikjal Vanas Maailmas vananeb rahvastik ja hea elu peal kasvanud vähesed nooredki ei taha lihtsa tööga oma käsi määrida.

Viimased aastad on selgesti näidanud, kui kerge on mängida nende inimeste tunnetel, kes arvavad, et «väärin muud, väärin muud ...». Lihtne on neid hullutada: võrreldes võrreldamatuid asju ja noppides kontekstist välja emotsionaalseid küsimusi või loosungeid, selmet püüda kompleksselt otsida ühiskonda edasi viivaid lahendusi. Egas tšehhid, poolakad või itaallased ole Ümera meestelt käinud snitti võtmas, ikka vastupidi. EKRE, meie värske valitsuserakonna poliitikud saavad tuge ja teadmisi oma mõttekaaslastelt sealtsamast Euroopast, mida nii innukalt siunavad.