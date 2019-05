Uus nädal toob soojad ilmad tagasi, kuid vihmast pääsu pole

«Külmem ilm püsima ei jää, see on kindel. Soojenemine algab juba uue nädalal,» sõnas Kiitsak. Tema vaatluste kohaselt tuleb neljapäeval, 9. mail sooja 10-17 kraadi. Pärast 10. maid on oodata Ida-Euroopas uue antitsükloni tugevnemist ja see hakkab mõjutama hiljem ka Põhja-Euroopat.