Video ja galerii: mõõgavõitlejad andsid relvadele valu nii, et laaste lendas

Kuigi mõõgavõitlejate relvad olid nürid, ei hoidnud võitlejad end tagasi ning tampisid nüride mõõkadega vastast nii, et nii mõnegi võitleja kilbist lendas hulgaliselt tükke. Ka palusid korraldajad pealtvaatajatel astuda areenist paar sammu tagasi, sest oht on, et võitluse ajal võib ka mõõgast kilde lennata.

Võitluse korraldaja Robert Rootslane selgitas, et mõõgavõitlus on sama ohutu või siis ohtlik kui ükskõik milline teine kontaktsport. «Aga kui mul on valida, kas saada sel võistlusel mõõgaga vastu pead või poksiringis rusikaga pihta, siis valiksin mõõga kasuks,» lisas ta.

Rootslane selgitas, et mõõgavõitlejate varustus on piisvalt korralik hoidmaks ära vigastusi. Enne areenile astumist tuleb võistlejatel enda varustus kohtunikule ette näidata ning kaitsmete puudumise korral teda võitlusringi ei lasta.

«Hästi oluline on, et võitlejate liigesed oleks kaitstud, sest mõõgaga näiteks põlve pihta saades ei pruugi vigastusest enam taastuda,» rääkis Rootslane. Samas pole põlve löömine võitlusel lubatud. Nii mõnelgi korral andis võitluse peakohtunik võitlejale hoiatuse lubamatu löögi eest.

Pärast viikingite mõõkade ristumist astusid ringi rüütli kategooria võitlejad, kellest parimad pääsevad paari nädala pärats toimuvale mõõgavõitluse maailmamõistrivõistlustele, mis leiab aset Ukrainas.

Võistluse korraldaja märkis, et eestlaste tase ajaloolises mõõgavõitluses on väga kõrge. Rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt on varem eestlased naasnud poodiumikohtadega. «Häbisse kindlasti ei jää,» lisas Rootslane.