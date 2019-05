Galerii: Tartu loomasõbrad pidasid talguid koduta loomade varjupaigas

Talgujuht Triin Tooming selgitas umbes kolmekümnele keskpäevaks heakorrapäevale kogunenud töömesilasele, et plaanis on varjupaiga ümbruse korrastamine, üldpuhastustööd ja loomade hoiupaikade puhastamine. Tööajaks oli arvestatud umbes kolm tundi, misjärel nägi päevakava ette jalutuskäiku varjupaigakoertega.

Tooming märkis, et «Teeme ära» talgupäeva kõrval korraldatakse sarnane suurem heakorrapäev ka sügisel, lisaks tehakse ka väiksemaid koristusaktsioone. Ta lisas, et töö on tõsine ja raske, nii et kui mõni talguline peaks arvama, et põhiliselt tegeldakse loomade nunnutamisega, peab too paraku pettuma.