Rõngu rahvamaja sai päris oma logo

«Rõngu rahvamaja on rahva maja selle kõige sügavamas tähenduses. Maja uksed on avatud igale põnevale väljakutsele, mõttele ja tegevusele. Majas toimetavate huvialaringide nimekiri on pikk ja sisutihe. Ühele rahvakultuurikeskusele omaselt saab seal tegeleda laulu, tantsu, käsitöö ning peale selle ka kõige muuga,» selgitas rahvamaja juhataja Mari-Liis Vanaisak.