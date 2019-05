Elva spordihoone ehitustööd said alguse

Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles, et spordihoonet on kaua oodatud ning see on valla elanikele oluline lisavõimalusi pakkuv ehitis. «Uus spordihoone loob senisest paremad võimalused kõigile, kes soovivad aktiivselt sportida aasta ringi,» sõnas Järveoja.