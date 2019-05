Video ja pildid: hooletu veokijuht muutis tee ääres seisnud toreda hobiauto vanarauaks

Saabi omanik Joosep Soop rääkis, et osales koos sõpradega nädala algul Tartus autoorienteerumise võistlusel. «Peatusime Ravila tänava ääres, et kaarti lugeda ja siis see pauk ära käiski,» meenutas ta.

Saabi omanik avaldas veendumust, et talle tekitatud kahjud korvab kindlustus, kuid esmalt tuleb läbi käia tülikas bürokraatlik kadalipp, et paika panna auto väärtus. «Tegemist on hobiautoga, millega ma käisin ka hobiautode kokkutulekutel. Sel on kõik lisad. Nii heas korras ja samaväärse varustusega Saabe pole Eesti autoportaalides üldse müügil,» täpsustas omanik, kelle enda hinnangul on hävinud masina väärtus 3000 eurot.