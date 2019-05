Carl Robert Jakobson tegi järsu kannapöörde laulupeo vastu

Algusest peale rõhutas Jakobson, et peo repertuaaris peaks saksa laulude kõrval rohkem olema eesti oma ja ka hõimurahvaste laule. Selle nimel kogus ta kokku soome ja ungari viise ning tegi ettepanekuid laulupeo pidukomiteele.

Ta vahendas Aleksander Kunileidilt laulupeoks kolme algupärase koorilaulu tellimist, ergutas heliloojat laulude tekstide valikul ja nende kiiremal valmimisel ning toimetas need trükki. Kaks neist, Lydia Koidula sõnadele loodud «Sind surmani» ja «Mu isamaa on minu arm», kõlasidki laulupeol ning neist said eesti heliloomingu teetähised.