Võsaga otsustavasse lahingusse asunud vald avas vaated järvele

Möödunud aastal võimutses selles kohas padrik. Nüüd on rannast võsa välja juuritud ning tulevikus peaks seal kulgema matkarada.

Peipsiääre vald on lasknud viimastel kuudel Kolkja küla piirkonna võpsikutes saemeestel nõnda kõvasti tööle pihta anda, et mõnda paika ei tunne esimese hooga enam äragi. Võsa on hoogsalt maha võetud ka supelranna läheduses, kuhu detailplaneeringu järgi peaks tulema spaa ja veekeskus.