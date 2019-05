Meestekeskne «Naiste kool»

Rikas ja armukade kaupmees Arnolphe (Karol Kuntsel) on otsustanud abielluda oma kasvandiku Agnèsiga (Linda Kolde).

Priit Strandbergi lavastus «Naiste kool» on Molière’i samanimelise komöödia žanritruu tõlgendus, mille lavastaja on ka tekstitruult lavale seadnud. Naiste hariduse ja kasvatuse asemel on Strandberg asetanud rõhu peategelase eetilistele tõekspidamistele. Ja õnneks ei jää lavastaja ega näitlejad Molière’i vaimukusele alla.