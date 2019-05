Heiki Kalberg: kõnniteel parkimine pole inimõigus

Vankrit lükkavad (kaksikute) emad on laste muudest vajadustest juba küllalt karastunud ega tee üldjuhul probleemi, vajaduse korral ootavad, kuni liikluses tuleb paus, lükkavad vankri äärekivist alla sõiduteele ja pärast autost möödumist tagasi kõnniteele ning liiguvad edasi. Sest päevakavas on esikohal lapsed ja kui lapsed kasvavad küllalt suureks, möödub ka see takistused-teel-probleem.

Ratastooliga liikujatel see probleem tavaliselt nii kergesti üle ei lähe, kuid kas 21. sajandi Tartus peaksime me üldse arutlema, kaua see probleem kestab? Autoga kõnniteel või invakohal loata parkimise puhul on tegu samasuguse ahistamisega, kui seda on lähisuhtevägivald või rassism. Viimastest probleemidest ja nendest rääkimise vajadusest on meie ühiskond aru saanud.

Kõrgepalgalised töökohad ning meie võimalikud tulevased pensionimaksjad hindavad head keskkonda, mitte läbikukkunud linnaplaneerimist. Muide, nende jaoks ei ole esmane auto omamine.

«Parkimiskohti ju ei ole!» on tavapärane retoorika. Linnakeskuses ei saagi olema, on minu kui linnaplaneerija vastus. New Yorgis, Londonis, Stockholmis, Helsingis – mitte kusagil ei ole olukorda, et kesklinnas saab väikese tasu eest või tasuta parkida. Parkimistasuga reguleeritakse autokasutajate käitumist kesklinnas, auto asendamiseks on ühistranspordisüsteem, jalgrattalaenutus ning -teed.

Inimeste suurema liikumisega suureneb keskmine eluiga ja väheneb õhusaaste. Nimetatud linnades ei imesta keegi, et oi, ta ei saagi autoga kõige kiiremini ja tasuta – seal on oma väljakujunenud käitumismuster, ainult sisserännanu võib selle üle imestada.

Teistsugune olukord on ameerikalikes väike- või lauslinnades, kus on laialt levinud drive-in-teenused. Miks ma seesugust võimalust tõsiselt ei võta, on see, et siis tuleks liikluse tagamiseks suur osa kinnistuid võõrandada ja maju lammutada ning siis ei täituks ka Erik Puura unistus, sest kõrgepalgalised töökohad ning meie võimalikud tulevased pensionimaksjad hindavad head keskkonda, mitte läbikukkunud linnaplaneerimist. Muide, nende jaoks ei ole esmane auto omamine.

Kõnniteel parkimine pole inimõigus FOTO: Heiki Kalberg

Et linna tänavaruumi juurde ei teki ning tänapäeval enam üle Karlova majade neljarealist teed ei kavandata, tuleb meil kohandada enda käitumismustreid. Linnapea lootuse täitmiseks, et trahvida pole vaja ja inimesed muudavad oma käitumisharjumusi, on mul tartlastele kolm soovitust.

Esiteks proovige suvel tulevaid uuendusi – jalgrattaringlust ja ühistransporti. Kui tegu on kvaliteetse teenusega, siis jõuate. Küsige endalt, mitut autot teie peres ikka vaja on. Teiseks ärge parkige kõnniteedel ja jalgrattateedel, kui see ei ole vastavalt märgistatud. Valeparkijat kohates juhtige tema tähelepanu sellele eksimusele.

Kolmandaks käitugem keskmisest intelligentsemana ka liikluses, austades teisi ja hoolides nõrgematest liiklejatest. Kultuuripealinnaks saamine algab omavahelisest ruumijagamise kultuurist.