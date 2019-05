Fotod: Elva vallas leiti põllutööde käigus kivirist

Kivirist toodi põllult ära, see puhastati veega ettevaatlikult ära ning pandi aluse peale. «30. aprillil tõstsime kivi sama koha peale tagasi, kust me ta leidsime. Panime selle sinna nii üles, nagu vanasti on kirjeldatud, kuidas see olema peaks. See seisab nüüd seal tee ääres ja kõik saavad seda näha,» ütles Ajaots.