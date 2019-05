Laupäeval asuvad tsiklimehed kaherattalistega laulukaare all turnima

Võistluse korraldaja Riho Kollist alias Lärm selgitas, et võistluspaiga vahetamisel oli kaks peamist põhjust: esiteks ei pea lauluväljakul võitsluse tarvis liiklust kinni panema ning teiseks võimaldab uus võistluspaik ka rada mitmekesisemaks muuta.

«Saame kogu lauluväljaku ära kasutada, plats on rahvale vaatamiseks nagu peo peal ja tsiklimehed hakkavad siit laulukaare alt astmestikust ka üles turnima,» selgitas Kollist. Selle kinnituseks demonstreeris ta teisipäeval enda võistlustsikliga, et kaherattalisega saab üsna lobedalt laulukaare alt astmestikust üles ja alla sõita.

Et ka finaal vaatajatele põnevamaks muuta, otsustas Kollist laupäevasel võistlusel lasta finaali jõudnud sõitjad rajale paarikaupa. «Sellest saab nagu autoralli publikukatse, kus kaks sõitjat on korraga rajal ja seda on kordades põnevam jälgida kui ühe mehe sõitu,» lisas ta.