Iraani kunstnik uurib, kuidas eestlased nõukaajal remonti tegid

Karlovas Raua tänaval, pisut põõsaste varjus asub üks vana puumaja. Osa hoone katusest on vanast valtsplekist, osa katab eterniit. Just siin, Raua 16a on end sisse seadnud Iraani päritolu naine Bita Razavi. Ta on kunstnik Tartu linnaresidentuuris ning avas eelmisel nädalal külalistele sealsamas esimest korda oma stuudio uksed.