Uus seadus otsib tasakaalu mälestiste omanike ja neile seatud kitsenduste vahel

Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie selgitas, et uus seadus sai tõuke 2013. aastal mälestiste omanike seas tehtud uuringust. Sealt koorus välja hulk ettepanekuid ning kui lisati juurde muinsuskaitseameti enda aja jooksul kogunenud tähelepanekud, leiti, et mõttekam on välja töötada uus seadus, mitte muuta kehtivat.