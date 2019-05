Raekoja aprilli kellamängukava asendus maikuisega

Kaheks maikuu päevaks on Kollom koostanud eriprogrammi.

Euroopa päeval, 9. mail on raekoja torni ehitatud kariljoni kavas kell 9 «Tartu kellad», kell 12, 15 ja 18 «Ood rõõmule» (Ludvig van Beethoven) ning kell 21 «Hällilaul».

Emadepäeval, 12. mail on eriprogrammis kell 9 «Tartu kellad», kell 12, 15 ja 18 popurrii (Robert Theodor Hanseni «Ema süda», Herman Hermani «Kannikesed emale» ja Märt Hundi «Sulle, emake») ning kell 21 «Hällilaul».

Merle Kollom soovib enda sõnul, et Tartu raeplatsile kogunetaks lisaks muudele tähtpäevadele ka emadepäeval seda peredega koos tähistama. «Mina tegin üllatuse oma emale möödunud aasta mais, kui emadepäeva kava kõlas esimest korda,» lisas ta. «Kahjuks sellel aastal pole mul teda enam. Need laulud komponeerisin kelladele, mõeldes just temale, kes oli elanud pika ja raske elu nagu kogu temaaegne põlvkond.»