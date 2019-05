Ülikooli kliinikum ootab arstitudengeid tööle

Kliinikumi juhatuse liikme-ravijuhi doktor Andres Kotsari sõnul on see noortele suurepärane võimalus näha haigla tööd seestpoolt. «Tudengid, kes on oma arstiõppe lõpusirgel, saavad abiarstina kinnistada omandatud teoreetilised teadmised praktikas ning lisaks näha suurhaigla töö köögipoolt, mis on väärtuslik kogemus tööalases karjääris.»