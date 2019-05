Tartu kevadlaat tuleb taas

Laadal kaubeldakse toidu- ja talukaubaga, rikkalikult pakutakse käsitööd – kudumeid, puidust esemeid, punutisi, disainitooteid, mahekosmeetikat, ehteid, kaltsunukke ja keraamikat. Laadale on registreerunud ka rohkelt istikute, seemnete, sibulate ja muu kevadise aiakraami müüjaid. Suures valikus on müügil sinki, suitsuliha ja -kala, väiketootjate juustusid, värskeid kevadisi köögivilju ja mett. Maiasmokkadele on saadaval laadamaiustused ning käsitööjäätis. Värskeid küpsetisi pakuvad mobiilsed pagarikojad.