Tartu tunnustas metseene

Urmas Klaasi sõnul on paljud ühiskonna heaks panustanud ettevõtjad saanud seni teenimatult vähe tähelepanu. «Nii algatasimegi sel aastal kultuurimetseenide tunnustamise tava, et tänada ja rohkem nähtavale tuua neid inimesi, kes on aastaid kaasa aidanud kultuuri-, spordi- või noortevaldkonna arengule,» ütles Klaas

Tänusõnad metseenluse eest ja Markus Kasemaa spetsiaalselt selle sündmuse jaoks tehtud pildi said:

Maris ja Enn Kunila, kes korraldasid 2018. aastal Tartu kunstimuuseumis näituse «Traditsiooni sünd. Eesti kuldaja kunst Enn Kunila kollektsioonist“. Näitust käis vaatamas rekordarv (üle 8000) külastajaid. Näitust saatis huvitav publikuprogramm, esinduslik kataloog ja muuseumimeened ning ekspositsioon oli varustatud audiogiididega. Kogu projekti finantseeris perekond Kunila.

Enn Kunila toetas osaliselt ka Tartu kunstimuuseumis enne näitust tehtud remonditöid.

Rein Lemberpuu aitas käima panna noortele suunatud inseneeriakallakuga huvikeskuse. Tema roll seisneb Makerlabi idee toetamises ja elluviimises. Keskusest on saanud ainulaadne koht noorte inseneride ja teadlaste arenguks.

Neinar Seli (AS Estiko) on Tartu spordi ja teaduse pikaajaline toetaja. Tartu kultuurkapitaliga koostöös antakse välja igal aastal meditsiiniteaduste valdkonnas 6000 euro väärtuses preemiaid ning spordivaldkonnas 5000 euro väärtuses stipendiume. Seli on toetanud mitmeid tipp- ja seeniorsportlasi, samuti Tartu linnas toimuvaid suurüritusi nagu Miss Valentine, Tartu võimlemispidu jm.

Janek Veeber (AS Giga) on aastaid toetanud erinevate spordialade tippsportlasi ja Tartus korraldatud spordiüritusi. AS Giga on Vanemuise sümfooniaorkestri Kassitoome suvekontserdi pikaajaline toetaja, tänu kellele kontsert igal aastal teoks saab. Tänavu toimub kontsert juba 9. korda.