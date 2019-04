Sõpruse ringi asfaltimine jäi elektrikatkestuse tõttu toppama

«Aus vastus on, et asfalditehases oli voolukatkestus. Puuduv osa pidanuks asfalteeritama ööl vastu laupäeva. Öötöödes on tulnud vahe sisse,» kommenteeris Tartu teedeteenistuse juhataja Urmas Mets.

Kauge tähtaeg

Tööde lõpptähtaeg on lepingu järgi alles 28. juunil, kuid Metsa sõnul ei tähenda see, et asfaltimine nii kaua aega peaks võtma. Hankelepingus sai pikk tähtaeg hoopis selleks, et ettevõtja saaks tööd alustada talle sobivamal ajal ja linn selle võrra hinda odavamaks. «Teedeehitajal on kevadel veel portfellid tühjavõitu, siis tahtsid ka kiiresti peale minna,» ütles Mets. «Nõustun, et põhjendamata pausid, kus liiklemistingimused on halvenenud, ei kuulu selle tähtaja sisse,» ütles

Tartu teedeteenistuse teehoolduse spetsialisti Marko Metsma sõnul oli asfaltimiseks ette nähtud aeg kaks nädalat, kuid näiteks teekattemärgistust ei saa kohe värskele asfaldile kanda.

Oma aja võtavad Metsa ja Metsma selgitusel objekti eripära ja tehnoloogilised nõuded. Näiteks bussipeatuste taskute uuendamiseks töötas projekteerija Toner-Projekt läbi mitu katendikonstruktsioonide lahendust, et need kestaksid kauem. «Nüüd on need ehitatud tsementstabiliseeritud alusel, mis on Tartus uus, vaatame, kuidas see meil end õigustab. Kuid pärast täitmist ei tohi seal ööpäeva jooksul liiklust peal olla,» selgitas Mets.

Tee-ehitusettevõtte Asfaldigrupp projektijuht Martin Kliimant ütles eile, et asfaltimise lõpetavad nad hiljemalt 1. maiks. Kogu remondi lõpetamisega läheb veel aega, kuid ta kinnitas, et töödega ollakse graafikust julgelt kuu aega ees ja seisakust ei pidanud ta põhjendatuks rääkida.

Tööd ülekäigukohtadel

Ebamugavust on pidanud sealkandis taluma ka jalakäijad, sest tänavaületuskohtadel on tööd väldanud kaua. Metsma selgitusel on seal tulnud äärekive alla lasta, et need oleks ühel kõrgusel teekattega. Vaja on asendada betoonkive, ette on nähtud vaegnägijaid abistavad kivid. Jalakäijaile mingit muud tänavaületuskohta pole pakkuda.