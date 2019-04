Tüli Tõrvandis jätkub, kohalikud kaevasid kettakorvid üles

Parkmetsa naabrid keeldusid kettagolfi korvide väljakaevamise asjus kommnetaare andmast. «Me otsustasime naabritega, et me ei kommenteeri midagi, helistage valda,» sõnas Tõrvandi parkmetsa naabruses kinnistut omav Egle Roos lühidalt.

Vallavolikogu esimees Heiki Sarapuu sõnas, et vald ei ole kettakorvide väljakaevamise asjus oma seisukohta veel kujundanud. «See kõik juhtus eelmise nädala lõpus ja ma pole saanud aega, et vallavanema ja teiste vallavalitsuse töötajatega seda küsimust arutada,» sõnas Sarapuu. Ka ei soovinud Sarapuu sellise käitumise kohta anda isiklikku hinnangut.

Sel talvel jõudis tüli niikaugele, et Kambja vallavolikogu otsustas jaanuarist kettagolfi kuni lume sulamiseni pargis ära keelata, et suusatajad saaksid seal rahulikult ja ohutult sportida. Toona lubas vallavolikogu esimees Heiki Sarapuu, et kettagolfirada jääb parki alles ning sportlased saavad seal kevadel uuesti oma meelis- alaga tegeleda.

Samas sõnas Sarapuu, et ilmselt saaks selles küsimuses rahu majja, kui rajada kettagolfipark vallas kusagile mujale. «Mõte oli, et kettagolfarid saavad Tõrvandis seni mängida, kuni oleme uue koha leidnud, aga praegu on kujunenud nii, et kettagolfaritel pole vallas uut kohta ning vanas kohas nad ka enam mängida ei saa,» lisas ta.