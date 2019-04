See on viimastel aastatel tehnilise uuenduskuuri läbi teinud masin, mis on võimeline lendama nii lennukikütuse kui ka pesueht bensiiniga ja mis läbib õhuruumi keskmise kiirusega sada kilomeetrit tunnis. Gürokopter sai laiemale üldsusele tuttavaks tänu 1967. aastal vändatud James Bondi filmile «Elad vaid kaks korda».