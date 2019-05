200 lauljat ja tantsijat osalesid muusikavideote filmimisel

Youtube'i kanalil muutusid need ülipopulaarseks, kõige edukamal, «Tahan, ei taha!», on olnud üle kahe miljoni vaataja.

Videote autor on Indrek Kasesalu, kes on teinud videoid ka Lenna Kuurmaale ja Estonian Voice'ile. Kasutatud on professionaalset valgustehnikat ja videolahendusi. Praegusel ajal võetakse niisuguste muusikafilmide tegemist ette haruharva, kuna see on väga kulukas töö.