Ühiselt Euroopa kultuuripealinnaks kandideerivad Lõuna-Eesti omavalitsused allkirjastasid Suurel Munamäel hea tahte lepingu

Tartu linnapea Urmas Klaas tänas Suurel Munamäel toimunud sündmuse avakõnes omavalitsusi hea koostöö eest ning tõstis esile Lõuna-Eesti linnade ja valdade ühiseid eesmärke. «Me kandideerime Euroopa kultuuripealinnaks, sest see teeb meid Euroopas veel nähtavamaks ja annab väliskülalistele põhjuse siia kauemaks jääda,» lausus Urmas Klaas.

«Omanäolisus on see, mis kõnetab inimesi ka väljastpoolt meie piirkonda,» lausus Kalkun. «Oma loo kõnelemiseks peame aga tundma õppima iseennast ja oma juuri ning leidma selle, mis on unikaalne, kuid samas universaalne.»