Peeter Olesk: vihakõne ja teisitimõtlemine

Just niisugune, mitme vabadusastmega opositsioon on üks põhjusi, miks portfellita minister võib ajada muidu selgepiirilised kastikesed valitsuse arhitektuuris segamini isegi siis, kui säärasel ministril on ühemõtteline mandaat kas koalitsioonilepingu järgi või peaministri poolt delegeerituna.

Võib-olla tuleb üldse kirjutada lahti, mis on «mandaat» ja mis «delegatsioon» ning kes neid tohib anda ning kuidas toimida siis, kui nad omavahel satuvad konflikti. Viimane on täiesti võimalik, kui mandaati ja delegatsiooni käsitletakse sünonüümidena, siis sellistena, et ka delegatsioon ei pruugi olla siduv.

Vastava võimaluse saab sõnastada ka küllalt lihtsa küsimusena: kes võib olla mingi asja ajamises niisugune delegaat ehk volitatu, kellele antud mandaat on võrdlemisi lai? Nii lai, et jääbki lahtiseks, millistes seostes see mandaat kehtib, sest mitte iga mandaat ei tarvitse olla ratsionaalne. Keskkonnakaitses igapäine asi!

Ei maksa arvata, et asjaomane probleem on puhtjuriidiline või lausa skolastiline. Näiteks kätkeb ta endas alternatiivide paljusust 1 … n. Kahtlemata oleks olemine lihtne, kui kõike annaks taandada küsimuseks «emb-kumb». Ent «teisitimõtlemine» on mitme-, mitte ainult kahetähenduslik sõna. Teisitimõtlemine selle sõna etümoloogilises tähenduses (indoeuroopa vastav tüvi tähendaks eesti keeles «istumise» vastandit ehk mittenõustumist sellega, nagu on olnud kombeks) ei ole algselt mingi poliitiline akt.

Ajalooliselt küll, kui dissidens tähendab lahkusulist. Niisugusel juhul ei oleks dissidentlus rohkemat kui mõtlemine siiski kõigest ühe alternatiiviga. Arvaksin aga, et säärane mõtlemine on pigem erandlik kui üldine. See, mida tuleb karta, on mitte teisitimõtlemine, vaid patiseis, kus pole ühtegi alternatiivi. Ja eelarvelised küsimused on kõik teisitimõtlejalikud ning mitte üheks käiguks, vaid pikaks ajaks, mitu käiku ette.

Uus koalitsioon ei vaja viha ja kui nii kummatigi arvatakse, siis tuleb pidada meeles, et viha ei tee ka opositsiooni senisest tugevamaks.

Olgu siinkohal toodud ainult kaks näidet, üks kodust, teine suurest ilmast. Interneti kaudu on Tartu apteegid omavahel ühendatud nõnda, et kas proviisor või apteeker saab oma kuvarit vaadates öelda, kus, millises teises apteegis on vastav ravim müügil. Aga oled õnnega koos, kui saad kõik ravimid ühest apteegist ja just sel kujul, nagu need on sulle välja kirjutatud. Muidu liikled apteekide vahet. Bussiga sõites tund, jala minnes kaks tundi (raekoda, Küüni tänav, Maarjamõisa).

Kui glükomeetril on vaja vahetada patareid, võib minna kauemgi, sest seda saab osta üksnes valitud elektrikaupade poest. Hea küll, ostad tableti või tinktuuri asemel köögi- ja puuviljad Tartu turult. Ainult et turukraamil puudub korralik apteekerlik legend ehk teisisõnu sa ei tea, kuidas on looduslikud ravimikaubad, näiteks õunad, enne töödeldud. Sind ravitakse nagu hane, ehkki sa oled inimene.

Näitena suurest ilmast tooksin ma Euroopa Liidu selle nurga alt, kust esimesena on näha tema piirkondlik ebaühtlus ja selle surve kahepoolsetele suhetele nii liidu sees kui ka temast väljas. Rääkimata teiste nimel – mina ei olnud Ühendkuningriigi lahkumiseks valmis, nagu ma aastakümneid tagasi ei mõistnud ka president de Gaulle’i, kes eelistas Inglismaale Nõukogude Liitu.

Eemalt, olemata liiati lugenud prantsuse lähiajaloolasi endid, on võimatu öelda, kui kaugele mõtles Charles de Gaulle ette, ent on fakt: Lääne-Euroopa üksipäini sisemiste ressurssidega toime ei tule, see kajastub ka eelarvepoliitikas, olgu mõõtkavaks kas kodused väljaminekud ravimitele või transnatsionaalsed energeetiliste varude magistraalid. Me võime ju brittide peale vihastada, aga see on viljatu viha.