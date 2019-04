Valitsuse head ja halvad otsused kajastuvad külapoodniku rahakotis

«Kaks viimast talve on meie poes olnud varasemast parem aeg,» iseloomustas ligi 250 elanikuga Kavastu külas kortermajas väikest poodi pidav füüsilisest isikust ettevõtja Väino Kägo oma äri käekäiku. «Lastetoetused tõusid kõvasti, sellest aastast on inimestel 500 eurot maksuvaba – kõik see on positiivne ja mis ta ei mõju – osa sellest rahast tuleb ka meie poodi.»

Kui talvel on väikepoodnikul raskusi arvete maksmisega, siis soe aeg mõjub ärile hästi, ilusa ilmaga hakkavad jõudsalt minema jäätised ja joogid. Kavastu külje alt läbi voolaval Emajõel sõidab ringi palju kalamehi ja lustisõitjaid ning paljusid neist tabab suur janu just Kavastus. «Kui jõel sõitvaid kaatreid vaadata, siis inimestel on raha nagu putru,» sõnas Väino Kägo. «Ja nad ostavad täitsa palju – kala ei võta, aga kalamees võtab, kohe mitu pudelit korraga.»

Siinkohal saab Kavastu poodnikul positiivsete mõjude nimekiri otsa, kaup muudkui kallineb, märkis ta. Inimesed loevad raha väga hoolikalt, tõdes ka 26 aastat pea 400 elanikuga Rahinge külas osaühinguga Rawe Pood väikest kauplust pidav Raili Vetemäe. «Lastetoetuste ja pensionite tõus tõi natuke leevendust, aga hinnad lähevad inimestel eest ära,» sõnas ta. «Kõik kallineb. Käin hulgilaos kaupa toomas, iga kord on seal samale asjale mingid sendid juurde tulnud. Meil on ikka oma võlaraamat ka, selleta ei saa kuidagi.» Võlaraamat on ka Kavastu poes.

Viimastel aastatel on valitsus joomise vähendamise eesmärgil tublisti tõstnud alkoholiaktsiisi. Kuidas vähem joomisega on, pole täpselt teada, kuid elav piirikaubandus annab külapoodides tunda. «Kui on suur pidu tulemas, käivad inimesed Valkast joogikraami toomas,» rääkis Väino Kägo. «Igapäevase väikse koguse pärast nii kaugele ei minda, ostetakse meilt.»