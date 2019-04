Vahur Kollom: teeme Tartu suuremaks

Suurenenud äärelinnastumine avaldab survet linnaeelarvele. Tänavad peavad olema korras, kuid ka uuenduslikud ideed vajavad elluviimist, et muuta linna ligitõmbavamaks elanikele ja külalistele. Kuid raha hulk eelarves on piiratud. Võtta rohkem laenu kõlab lihtsa lahendusena, kuid ülemäära laenates võime tekitada kasu asemel kahju.

Euroopa Liidu toetustel on investeeringutes täita oluline roll. Kuid toetusreeglite muutumine mõjutab Tartutki. Vabaerakond on teinud selles valdkonnas mitmeid ettepanekuid, et lõpetada Tallinna-keskne regionaalpoliitika. Valitsus peab taotlema Eestile Euroopa Liidus lubatud erandit, majandusterritooriumi kaheks jagamist: ühel pool 425 000 elanikuga Tallinn ja teisel pool 891 000 elanikuga muu Eesti.

Vabaerakondlane Kaul Nurm on varem tõ­denud, et juba kaks finantsperioodi on Euroopa Liidu tõukefondide raha läinud valdavalt vaid pealinna ülesehitamisse, mitte aga sinna, kuhu see on mõeldud, perifeeria järele aitamiseks.