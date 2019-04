Hollandlased investeerivad Tartu biotehnoloogiafirmasse 4,5 miljonit eurot

TBD-Biodiscovery eesmärk on hõivata koos uute partneritega arvestatav koht Euroopa veterinaaria toimeainete turul. Näiteks võib tuua ravimi toimeainet, mida kasutatakse lemmikloomade reisiebamugavuste vältimiseks. Selle ravimi toimeaine aastane maailmaturu maht on 100 kuni 200 kg. TBD-Biodiscovery on selle toimeaine geneerilises sektoris turuliider, hoides enda käes 90% maailmaturust.