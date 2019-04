Kavandatav looduskaitseala paneb kohalikke ja jahimehi muretsema: kes hooldab edaspidi teid, kes metsasihte?

Praegu on Kärevere kandis kaitse all 3000 hektarit maad, plaani kohaselt lisandub umbes 4000 hektarit riigile kuuluvaid salu- ja soovikumetsi.

Keskkonnaameti kavatsus suurendada Kärevere looduskaitseala tekitab piirkonnas toimetavates inimestes kõhklusi. Peamiselt on need seotud kaitseala läbivate ja riigimetsa majandamise keskusele (RMK) kuuluvate teedega: kuna looduskaitseala moodustamisel RMK-l majanduslikud huvid kaovad, siis kardetakse, et teed jäävad hooletusse ning oma valduste juurde on pääseda raske, kui mitte võimatu.