Jüri Laurson: kevadised rajad kutsuvad matkama

Tänavune külm ja lumerohke talv on möödas ja päikesepaisteline kevad käes, inimesed püüavad minna tervise ja meeleolu parandamiseks looduse rüppe matkama.

Eriti suurt elamust, positiivseid emotsioone, meeldejäävat vaikust, rahu ning ilu saad tunda matkates ürgses looduslikus seisundis olevatesse soodesse ja rabadesse rajatud laudteedest matkaradadel. Seal saab oma silmaga näha Eesti looduse ja metsade eripalgelisust, millest paljudel matkajatel varem ettekujutustki ei olnud.

Lõuna-Eestis on matkaradu palju. 1981. aastal võeti Eestis looduskaitse alla 30 soostikku, sealhulgas ka Emajõe Suursoo. Emajõe õppe-matkarada asub Kavastu külas Luunja vallas ja see algab taastatud Kantsi kõrtsihoone juurest. Matkates sellel kolme kilomeetri pikkusel laudteest õpperajal on vaatamisväärtusteks Emajõgi, lammimets, tarnamättaline madalsoo ja sookaasik. Laudtee ääres on vett täis kraavid, kus elavad konnad ja annavad konnakontserte, mis salapärases vaikuses kõlavad eriti müstiliselt.

Kahju on, et tänavu on laululinde vähe kuulda ja matkaraja läbimisel kuulsime ainult paari väikelinnu kevadmeloodiat.

Lõuna-Eestis Pühajärve ääres on heas seisukorras Murrumetsa 3,5 kilomeetri pikkune matkarada. Rada saab alguse Pühajärve puhkekeskuse parklast ja möödub umbes 400 aastat vanast Pühajärve Sõjatammest, mis on tormidest saanud kõvasti räsida. Matkaraja märjemates kohtades on rajal laudteed ning ojadel stiilsed valged puitsillad. Silmailu pakub matkaraja ääres paiknev Pühajärv ja selles teevad kevadkonnakontserti konnapered.

Matkaraja kõrval metsast on kuulda kirjurähni toksimist ja laululindude rõõmsaid viise. Huvitav on näha kaldaäärses vees tegutsevaid kopraid, kes langetavad oma teravate hammaste abil jämedaid haavapuid.

Laudteede puuduseks on vähene, umbes 15-aastane vastupidavus ja nende keerukas remont. Nii ootab remonti Palupõhja Selli-Sillaotsa õpperaja lagunenud laudtee, mis läbib Laeva soo lõunaosa.

Eestis on mõeldud inimese tervisele ja selleks on rajatud palju huvitavaid matkaradu üle maa, mida RMK on püüdnud hooldada ja remontida.